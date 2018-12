Protestos na França reuniram 125 mil pessoas e já têm 1.385 detidos

Os protestos dos "coletes amarelos" reuniram 125 mil pessoas neste sábado (8) em toda a França, 10 mil apenas em Paris, e as forças da ordem fizeram 1.385 detenções ao longo do dia, informou o ministro do Interior, Christophe Castaner.



Esse era o número de detenções às 18h (horário local, 15h em Brasília) e ainda vai aumentar, já que os distúrbios continuam na capital e em outras cidades, afirmou Castaner em entrevista, juntamente com o primeiro-ministro, Édouard Philippe, que elogiou a ação da polícia.



"As forças da ordem fizeram com que a lei seja respeitada", ressaltou Philippe, acrescentando que agora é o momento para o diálogo, que ele mesmo já começou hoje com os "coletes amarelos" e que "deve continuar".