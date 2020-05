Protesto no Palácio Guanabara termina em confusão    

Protesto no Palácio Guanabara pela morte de João Pedro tem confronto entre manifestantes e Polícia Militar - (Foto: Reprodução)

Manifestantes se reuniram na tarde de hoje (31) em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, para participar do ato “Vidas Negras Importam”, em protesto contra a violência policial nas favelas e pela morte do adolescente João Pedro, de 14 anos, morto durante uma operação policial no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo.

A manifestação começou às 15h e ocorria pacificamente com os integrantes carregando faixas contra a morte de negros em confrontos com a polícia, até que começou o conflito com a Polícia Militar, praticamente no final do ato.

Os agentes jogaram bombas de gás e usaram spray de pimenta nos manifestantes. Houve muita correria nas ruas próximas ao Palácio.

Procurada, até o fechamento dessa matéria, a Polícia Militar ainda não havia divulgado nota sobre o confronto.