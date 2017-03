Protesto do MTST interdita a Avenida do Estado, no centro de SP

Manifestantes pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) atearam fogo em pneus e interditaram a Avenida do Estado, na região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 2.

O protesto ocorreu na altura da Rua São Caetano, próximo à Feirinha da Madrugada. A Polícia Militar (PM) não soube informar quantas pessoas participaram do ato nem a reivindicação dos manifestantes, que se retiraram do local por volta das 7h30. A avenida ainda permanecia fechada nos dois sentidos neste horário para limpeza da via - os manifestantes teriam jogado óleo na pista.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar o fogo ateado aos pneus. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) permaneciam no local para orientar os motoristas. Os veículos que seguem em direção a Santana, na zona norte da capital, devem usar a Avenida Mercúrio como alternativa. Já os que trafegam no sentido do Ipiranga, na zona sul, devem seguir pela Rua Cantareira.

