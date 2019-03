Protesto contra Israel reúne milhares de palestinos na Faixa de Gaza

Dezenas de milhares de palestinos marcharam no sábado, 30, em vários pontos próximo à divisa com Israel para recordar o primeiro aniversário dos protestos semanais na Faixa de Gaza. O ato foi recebido com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral quando pequenos grupos se aproximavam da cerca na fronteira. Ao menos uma pessoa morreu e 46 ficaram feridas, segundo autoridades médicas palestinas.

Dezenas de voluntários com coletes fluorescentes foram direcionados para conter os manifestantes, em um acordo entre o Hamas e o governo de Israel, mediado pelo Egito, para evitar que as pessoas se aproximassem da cerca que divide os dois territórios. Os ânimos se acirraram quando o número de pessoas no ato aumentou e alguns grupos começaram a jogar pedras e soltar foguetes contra soldados israelenses.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que um manifestante de 17 anos morreu no ato, após levar um tiro no rosto.

O protesto deste sábado ocorre em um momento delicado tanto para Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, busca o quarto mandato consecutivo nas eleições de 9 de abril, mas enfrenta críticas de ex-militares em relação à política para a Faixa de Gaza. Fonte: Associated Press.