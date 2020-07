Prosseguir divulga primeiro relatório situacional dos municípios

Recomendações visam manter o prosseguimento das atividades econômicas durante a pandemi - (Foto: Saul Scharam/SECOM MS)

Recomendações visam manter o prosseguimento das atividades econômicas durante a pandemia

Dando continuidade aos trabalhos do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), foi divulgado na live desta quinta-feira (16.07) o primeiro relatório situacional aprovado pelos membros do Comitê Gestor do Programa. Em reunião na manhã de ontem, os membros se reuniram para deliberações referentes à distribuição das atividades econômicas por faixa de risco e as recomendações de ações integradas para os municípios.

A iniciativa tem como objetivo estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os diversos agentes da sociedade, principalmente os entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Semanalmente os prefeitos receberão um relatório completo da análise situacional, descrição dos indicadores e recomendações baseadas nos parâmetros da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS).

Para que seja eficaz, o programa demanda a colaboração de todos, conforme enfatizou o presidente do Conselho e Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel: “Todas essas ações recomendadas são de responsabilidade conjunta com o estado. Nosso objetivo é subsidiar os prefeitos na tomada de decisões, respeitando a autonomia dos municípios, sem nos eximir da responsabilidade de ações conjuntas”. O Progama tem como intuito preservar a manutenção das atividades econômicas em todo o estado: “A intenção em adotar parâmetros é justamente fazer a gestão da pandemia para que não seja necessário adotar medidas extremas como o lockdown”, explicou o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Mapa Situacional

O mapa situacional das quatro macrorregiões de Saúde (Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados), referente à 28ª Semana Epidemiológica (de 05/07 a 11/07), apresenta 14 municípios no grau moderado (bandeira laranja), 59 no grau de risco elevado (bandeira vermelha) e seis no grau extremo (bandeira preta).

Os dez indicadores de saúde que definem o grau de risco dos municípios consideram a disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), busca por contatos de casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, fronteira ou divisa com estado que tenha aumento de casos e necessidade de expansão de leitos.

Os Mapas Situacionais por grau de risco estão disponíveis no site www.coronavirus.ms.gov.br.

Recomendações

As recomendações para os municípios envolvem medidas no âmbito da Saúde Pública, de Serviços Públicos e do Social.

Distribuição das Atividades

O Programa também apresenta uma proposta de Distribuição das atividades econômicas por faixa de risco , classificando os serviços em essenciais, não essenciais de baixo risco, não essenciais de médio risco, não essenciais de alto risco e não recomendados.

