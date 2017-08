Prorrogado prazo para cadastramento de interessados no 1º Leilão Eletrônico de MS

Campo Grande (MS) – A secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) prorrogou até às 23h, desta quinta-feira (17), o cadastro para interessados em participar do primeiro leilão eletrônico de Mato Grosso do Sul.

O certame, que nesta edição será exclusivamente por meio da internet e acontece na sexta-feira (18), às 13h. Para participar do leilão é necessário efetuar o cadastro no site: www.casadeleiloes.com.br.

Ao todo, serão oferecidos 393 itens entre cosméticos, sapatos, bonés, suplemento vitamínico e mineral, lâmpadas de Led e lâmpadas alógenas, autopeças para carros, aparelhos de ar condicionado de 18000 BTUs, martelo magnético, reservatório sanitário com acessórios, confecções e imagens de santos e outros.

Visitação

As mercadorias do 1º Leilão enetrênico de MS estão disponível para visitação no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (COFIMT), na rua Delegado José Alfredo Hardman – Parque dos Poderes nos dias 16 e 17, das 8h às 11h e das 13h às 16h, e dia 18 das 8h ás 11h.

Regularização

Proprietários das mercadorias apreendidas interessados em regularizar a situação junto aos fisco têm até a sexta-feira (18), às 13h (antes de iniciar o leilão) para se manifestar. Para isso, deve entrar em contato no setor de leilão da secretaria pelo número 3318 6453.

