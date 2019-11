Prorrogado edital que garante 12 bolsas de R$ 1.300 para alunos de escolas agrícolas de MS

Campo Grande (MS) – Foi prorrogado o Edital FUNDECT/UFMS/CNPGC/PMCG N° 16/2019 – AGROESCOLA – Seleção Pública de Estudantes para o Programa de Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária de Corte.

A Chamada prevê a concessão de até 12 bolsas de R$ 1.300,00 por um período de 12 meses, para estudantes que tenham concluído, em escolas públicas ou privadas, curso técnico de nível médio articulado ou subsequente em agropecuária, agricultura, zootecnia e áreas afins. Entre os critérios de elegibilidade constantes no Edital, constam também a idade mínima de 18 anos e a necessidade do candidato(a) residir em Campo Grande (MS) durante os 12 meses de vigência da bolsa.

As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas por meio do sistema SigFundect (www.fundect.ms.gov.br) até o dia 10 de novembro de 2019. A realização das provas objetivas e redação está marcada para o dia 25 de novembro de 2019 em Campo Grande, o local será divulgado posteriormente.

O Edital com todas as informações pode ser acessado no site da Fundect (www.fundect.ms.gov.br) no campo “Editais Abertos Nacionais”.

O Programa

A seleção tem como objetivo selecionar 12 candidatos a participarem da formação e transferência de conhecimentos e tecnologias com vistas à formação de multiplicadores de tecnologia em pecuária de corte, em consonância com os projetos de pesquisa “Plataforma + Precoce: sistemas melhorados para a produção de novilho precoce”, tendo como amparo a prática da Ciência, Tecnologia e Inovação aplicada à agropecuária.

O Programa Agroescola é uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semagro e Fundect, com a Embrapa Gado de Corte, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O projeto terá duração de no máximo 12 meses, improrrogáveis, e será acompanhado por pesquisadores da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. As atividades práticas serão realizadas nas dependências da Fazenda Sede e da Fazenda Modelo, ambas pertencentes à Embrapa Gado de Corte e localizadas nos municípios de Campo Grande e Terenos. O projeto será executado em 08 (oito) horas diárias, das 7h30 às 16h30, com intervalo de 1 hora, totalizando 40 horas semanais.

Assessoria de Comunicação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect)