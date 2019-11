Prorrogado edital com bolsas de 1.3 mil reais para estudantes de nível médio técnico

Campo Grande (MS) – Termina no próximo domingo, dia 10, o prazo para os interessados se inscreverem no processo de Seleção Pública de Estudantes para o Programa de Transferência de Tecnologia e Capacitação em Pecuária de Corte.

O diretor presidente da Fundect, Marcio Araújo, explica que essa é uma importante oportunidade.

O programa concederá até 12 bolsas de 1.300 reais, por um período de 12 meses, para estudantes que tenham concluído, em escolas públicas ou privadas, curso técnico de nível médio articulado ou subsequente em agropecuária, agricultura, zootecnia e áreas afins.

As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas por meio do sistema SigFundect (www.fundect.ms.gov.br) até o dia 10 de novembro de 2019. A realização das provas objetivas e redação está marcada para o dia 25 de novembro de 2019 em Campo Grande, o local será divulgado posteriormente.

O Edital com todas as informações pode ser acessado no site da Fundect (www.fundect.ms.gov.br) no campo “Editais Abertos Nacionais”.

O Programa Agroescola é uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semagro e Fundect, com a Embrapa Gado de Corte, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)