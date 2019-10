Prorrogadas as inscrições para estagio na Prefeitura de Campo Grande

Acadêmicos de graduação em Administração, Ciências Econômicas e Nutrição interessados em realizar estágio de Complementação Educacional Remunerado, para atuar na Prefeitura de Campo Grande, tem até o dia 9 de outubro para realizar sua inscrição. As vagas são tanto para o período matutino quanto para o vespertino.

De acordo com o edital, o acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá acompanhar o cronograma, as convocações e tomar ciência dos resultados através do Diário Oficial do Município.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o portal http://www.campogrande.ms.gov.br, no link “Inscrição para Estágio”, momento em que o candidato ao estágio remunerado preencherá o formulário de informações cadastrais e curriculares. A inscrição é exclusiva para o Processo Seletivo mencionado e não será reutilizada para outros Processos Seletivos.

Para concluir a sua inscrição o candidato deverá enviar, até às 17 horas do dia 09/10/2019, a sua ficha de inscrição, cópia de documento oficial de identificação com foto, frente e verso, e o seu respectivo Atestado de Matrícula para o e-mail: estagioremuneradoprefeitura@gmail.com. O nome completo do candidato deve ser idêntico ao nome do documento. As publicações poderão ser acompanhadas na seção de Serviços On-line do Cidadão, no link Inscrições para Estágio/Processos Seletivos.

O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um Salário Mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.

O presente Processo Seletivo de Estágio remunerado terá validade máxima de 1(um) ano podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data da homologação do Resultado Final, publicado no Diário Oficial de Campo Grande.