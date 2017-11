Prorrogada publicação dos classificados no processo seletivo da Fundtur

Campo Grande (MS) – Devido ao grande número de inscrições no Processo Seletivo Simplificado – Edital SAD/Fundtur/2017, que é destinado à seleção de pessoal para serviço temporário na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), foi prorrogada para a terça-feira (28.11) a publicação dos classificados para a etapa de entrevistas, conforme alteração do Cronograma de Atividades previsto constante no item 10.1 do Edital nº 1/2017/SAD/Fundtur, de 13 de novembro de 2017.

Agora, de acordo com o novo cronograma, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (23.11), a classificação para a entrevista será publicada no DOE do dia 28 de novembro. O candidato classificado deverá comparecer para a entrevista na Fundtur nos dias seguintes: 29 e 30 de novembro de 2017. A divulgação do resultado da Entrevista Pessoal será no dia 4 de dezembro e a convocação dos selecionados para a efetivação das contratações acontecerá no dia 8 de janeiro de 2018.

Os profissionais serão destinados à prestação de serviços na implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul. As publicações referentes ao processo seletivo podem ser acompanhadas no DOE ou no site da Fundação.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto: Mário Hada