Prorrogada campanha para arrecadar livros e doá-los às crianças carentes

Proporcionar a todas as crianças o estímulo que só a leitura é capaz de despertar. Esse é o objetivo da Camapanha do Rede Solidária “Doe futuro, doe livros”, que quer arrecadar livros e doá-los às crianças carentes, como explica o coordenador de música do Rede Solidária, André Santini.

Ainda como parte da campanha, nesta sexta-feira, dia 5, o Rede realiza a feira do livro, com atividades educativas e recreativas para cerca de 500 alunos de escolas públicas que vivem em situação de vulnerabilidade.

Aberta às famílias, a feira do livro será feita das 14h às 17h, na unidade do Noroeste do Rede Solidária. Alunos de três escolas do bairro e do Rede Solidária do Dom Antônio Barbosa participarão das atividades.

Doações de qualquer tipo de livro são bem-vindas. O coordenador chama a atenção para os pontos de coleta.

Se você quiser mais informações sobre a campanha ou sobre os pontos de doações anote aí o telefone para contato: (67) 3344-0871.

Katiuscia Fernandes – Subcom

