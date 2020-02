Prorrogação do Tecnova 2: empresários de MS receberão R$ 2 milhões para incentivar produtos e serviços inovadores

Campo Grande (MS) – Foi publicado no Diário Oficial (DOE) do Estado de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (20.02) a prorrogação do Edital Tecnova 2. Agora, os empresários de MS têm até o dia 08 de março para submeterem suas propostas.

O Tecnova 2 visa a concessão de até R$ 2 milhões em subvenção econômica, para empresas sediadas em MS, com no mínimo 6 meses de funcionamento. Cada empresa poderá receber de R$ 100 mil a R$ 200 mil e terá o prazo de 24 meses para executar o projeto.

Podem se inscrever no processo seletivo empresas que atuem nas áreas de Mecânica e Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Comunicações, Biotecnologia e Bioeconomia, Agronegócio e Gestão.

Todos os critérios de elegibilidade e demais informações acerca do Edital você confere clicando AQUI.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema SigFundect (www.fundect.ms.gov.br) até o dia 8 de março de 2020.

De acordo com a diretora-científica da Fundect, professora Dra Edna Scremin Dias, o Tecnova 2 tem como principal objetivo promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de MS, estimulando as empresas do Estado a propor projetos para produtos ou serviços inovadores em suas empresas, aumentando a competitividade.

“Em 2016 Mato Grosso do Sul lançou o Tecnova 1, mais de R$ 1.4 milhões para estimular o desenvolvimento tecnológico nas empresas de MS. Agora voltamos com a segunda edição do Programa, com um valor de R$ 2 milhões. Convidamos todos os empresários que tenham a contribuir com o desenvolvimento de nosso Estado a se inscreverem e participarem deste importante Programa de Fomento desenvolvido junto à Finep (Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação), Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul”, conclui Edna.

Texto: Diogo Rondon – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect)

Arte: Adriano Boeno