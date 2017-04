Proposta torna Ramez Tebet patrono cívico do poder Legislativo

O senador Ramez Tebet, que faleceu em novembro de 2006, vítima de câncer, foi declarado patrono cívico do poder Legislativo de Mato Grosso do Sul.



A resolução, proposta pela deputada Mara Caseiro (PSDB), foi publicada hoje (19) em Diário Oficial por meio de ato da Mesa Diretora da Casa.



Ramez será homenageado anualmente no dia 7 de novembro, data de seu nascimento, quando coincidir com dia de sessão ordinária.



Ele nasceu em Três Lagoas. Era advogado por formação e político por paixão. Foi prefeito de sua cidade, deputado estadual, ministro, vice-governador, governador do Estado e senador.



Presidiu o Senado Federal entre 2001 e 2003. Casado com Fairte Nassar Tebet, teve os seguintes filhos: Simone, advogada e Senadora da República; Eduarda, médica; e os gêmeos Rodrigo, professor, e Ramez, também advogado.



Ramez Tebet tinha a filosofia de que o Centro-Oeste era uma das mais importantes fronteiras para garantir o desenvolvimento sustentável do Brasil, pelas imensas potencialidades ainda não desenvolvidas de sua terra e de sua gente. Esse objetivo de desenvolver a região e, assim, o Brasil, foi o centro de toda a sua atividade pública, pelo que ele sempre trabalhou.



"É um modo de homenagear nosso querido senador Ramez, pela sua trajetória política e de vida em favor de Mato Grosso do Sul", afirmou Mara Caseiro.

