Proposta orçamentária deve ser apresentada em março nos EUA, diz Casa Branca

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta quarta-feira que o governo do presidente Donald Trump está trabalhando em uma proposta orçamentária e que ela deve ser apresentada em meados de março.

A proposta orçamentária é uma "prioridade" para a Casa Branca, disse Spicer em coletiva com a imprensa esta tarde, acrescentando que uma proposta para substituir o Affordable Care Act, mais conhecido como Obamacare, pode ser conhecida "nas próximas semanas".

Spicer rebateu críticas à reforma do sistema de saúde, afirmando que os manifestantes contrários à medida deveriam agradecer o governo por tentar consertar o setor, que estaria limitando a escolha de operadores de saúde em alguns Estados e elevando os preços em outros.

Questionado sobre o decreto que a Casa Branca prepara para substituir o decreto anti-imigração barrado na Justiça, o porta-voz afirmou que o governo está analisando as objeções dos juízes, mas que o novo texto vai ser "consistente" com a autoridade concedida ao presidente para zelar a segurança do país. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários