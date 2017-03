Propeq Adensa será o principal produto do Governo do Estado no terceiro Três Lagoas Florestal

De 28 a 30 de março, Três Lagoas sedia a 3ª Feira da Cadeia Produtiva da Indústria Brasileira de Árvores (Três Lagoas Florestal). O governo do Estado terá participação efetiva no evento com um estande da Semagro.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, informou que o principal produto a ser exposto no estande do governo é o Propeq Adensa.

Verruck destacou que o Propeq Adensa é em Três Lagoas para fornecer o setor florestal, mas qualquer empresário de Mato Grosso do Sul, de qualquer região pode participar, até mesmo no dia do evento.

O Propeq Adensa será o assunto principal das atividades do dia 29, quarta-feira, quando estará presente no evento o governador do Estado Reinaldo Azambuja.

