Propam garante lazer com reforma de praça no Jardim das Nações

Pelo menos 850 famílias que residem no bairro Jardim das Nações ganharam um novo espaço para lazer nesta quarta-feira (15), com a entrega da revitalização da praça que fica na rua Luís Coutinho com a Oliomar Baleeiro. A iniciativa foi possível por meio do Programa de Parceria Municipal (Propam), firmado entre a MRV Engenharia e a Prefeitura de Campo Grande. O local recebeu piso, bancos de concreto, paisagismo e um parquinho.

O Propam foi pensado para que os moradores, empresários ou associações do entorno de uma área pudessem apadrinhá-la, ajudando a prefeitura a deixar a cidade mais bonita.

A entrega do novo espaço – que por meio de projeto de lei em trâmite na Câmara Municipal levará o nome de Praça das Nações – contou com um ato oficial, com a presença de representantes da empresa MRV e do prefeito Marquinhos Trad.

Além de agradecer a iniciativa da entidade privada, o prefeito lembrou-se da funcionalidade deste tipo de local para a sociedade.

“É fato que a gente não vive apenas para trabalhar. Precisamos de descanso. Até Deus descansou no sétimo dia. Junto com nossas famílias, precisamos de lazer e, mais do que isso, precisamos de oportunidade de compartilhamento com o próximo. Essas áreas verdes têm um papel social muito importante, pois melhoram a qualidade de vida do local. Todos saem ganhando com as iniciativas como essa da MRV. Contribuindo com o poder público nesta tarefa, faz com que as coisas possam acontecer com mais celeridade”, destacou Marquinhos, que ajudou a plantar uma muda de ipê amarelo no local.

A cabeleireira Aparecida Teixeira, que há doze anos mora no bairro, comemora o fruto dessa parceria. “É muito importante cuidar das praças. Eu fui uma das primeiras moradoras dessa área e faço todos os dias minha caminhada pelas ruas do entorno. Agora quando eu passar por aqui, me sentirei mais segura”, ressaltou a moradora do Jardim das Nações.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim das Nações, Alex Carmona, concorda com Aparecida e acrescenta a valorização dos imóveis no bairro. “Iniciativas como estas são sempre bem vindas. Nosso bairro é carente de espaços públicos para lazer e recebemos com bastante alegria essa praça, que hoje ocupa um espaço que estava abandonado. Sabemos que o poder público muitas vezes tem dificuldade em realizar algumas tarefas e é preciso reconhecer o esforço na busca de parcerias para garantir os serviços à população”, considera o representante do bairro, que possui mais de 850 famílias.

Em nome da MRV, o diretor executivo técnico, José Luiz Meirelles, falou da política de responsabilidade social da empresa e sinalizou a possibilidade de novas parcerias. “Esse espaço estava praticamente abandonado e agora vamos cuidar pelos próximos dois anos, com a finalidade de contribuir com as famílias de Campo Grande, que desde 2009 acolheu a MRV. Entedemos que esse trabalho de transformação social é também obrigação da iniciativa privada, que no caso da MRV não visualiza apenas obra, mas melhorar a qualidade de vida da população”, justifica.

Sobre o Programa de Parceria Municipal – O Propam foi criado há 21 anos e é coordenado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb). Seu objetivo é ajudar a prefeitura na manutenção de praças, canteiros e rotatórias, por meio de uma aliança com a iniciativa privada. Em contrapartida, quem adota um espaço público, além de mostrar uma imagem positiva, pode divulgar sua publicidade no local.

Atualmente, 60 convênios estão em vigência. Como exemplo, a rotatória da Via Parque, Praça da Rua Jeribá (bairro Chácara Cachoeira) e a Praça dos Arquitetos (av. Fernando Corrêa da Costa).

Por meio dessa iniciativa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande reduz os gastos com manutenção e pode direcionar estes recursos para outros investimentos. Qualquer pessoa, empresa ou instituição pode adotar uma área pública, ou até mesmo compartilhá-la. O convênio é firmado por dois anos, podendo ser renovado. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3342-8822 e obter detalhes sobre as áreas disponíveis.

A entrega da revitalização da praça contou com apresentação da Banda Marcial do Instituto Mirim de Campo Grande, além da presença dos secretários Antônio Lacerda (Segov) e Rudi Fiorese (Sisep); do diretor-presidente da Agetran, Janini de Lima Bruno e do diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

