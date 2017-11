Promotores de Bruxelas querem iniciar processo de extradição de Puigdemont

GERAL Fogo atinge Parque Estadual do Grajaú no Rio de Janeiro

ESPORTE Sock encara surpresa sérvia na final de Paris por título e vaga no ATP Finals

ESPORTE Liverpool goleia West Ham e segue na cola dos rivais de Londres no Inglês

ESPORTE Bayern de Munique faz 3 no Borussia Dortmund e dispara na liderança do Alemão

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados