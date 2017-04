Promotores analisam 30 contratos da Odebrecht no Equador

Promotores do Equador analisaram 30 contratos assinados pela Odebrecht com o governo do país para verificar as condições em que eles foram estabelecidos. O procurador-geral equatoriano, Galo Chiriboga, disse a repórteres que estão sendo analisados contratos assinados desde 1980, quando a construtora chegou ao país.

Executivos da Odebrecht reconheceram que entregaram US$ 33,5 milhões em subornos a funcionários do governo equatoriano para obter contratos com o Estado. Por enquanto, o ex-ministro de Eletricidade Alecksey Mosquera, um assessor do ex-ministro e um empresário são acusados de receber cerca de US$ 1 milhão em propina. Fonte: Associated Press.

