Promoção “Meu Pai Merece” vai sortear moto zero quilômetro, no mês de agosto

O mês dos Pais vai ser especial no Pátio Central Shopping, já que todos os clientes que fizerem suas compras no local, entre os dias 29 de julho e 19 de agosto, trocando suas notas fiscais, poderão concorrer a uma Yamaha Factor 150E zero quilômetro.

Para concorrer ao prêmio, que vai ser sorteado no dia 21 de agosto, basta trocar notas de compras realizadas nas lojas participantes da promoção, com valores a partir de R$ 100 que podem ser cumulativas. Compras e trocas realizadas de segunda a quarta-feira dão direito a cupons em dobro. Mais chances de ganhar!

O balcão de trocas de cupons vai funcionar das 10h às 18h, próximo ao Morena Mulher, no 1º Piso do Shopping. As trocas podem ser realizadas de segunda a sábado, até o dia 19 de agosto. O sorteio será realizado no dia 21 de agosto, na Praça de Alimentação, aberto ao público.

Serviço

O Pátio Central Shopping fica na Rua Cândido Mariano, 1380 – Centro.

O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 21h.

