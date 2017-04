Promoção Dólar Congelado e Black Friday Fronteira são apresentadas em Pedro Juan Caballero

As duas maiores promoções de desconto da região unem-se a favor da economia local. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai é conhecida como um roteiro de compras no Estado e apenas se fortalece quando grandes eventos promocionais acontecem e movimentam a economia de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Na sexta feira (7), as duas maiores campanhas deste tipo foram lançadas para os comerciantes da região e apresentados os pacotes de associação para entrarem como lojas participantes dos eventos.

Neste ano, as duas promoções serão organizadas pela mesma agência, a HS Comunicação em parceria com a Câmara de Indústria, Comércio e Turismo de Pedro Juan. O objetivo é transformar esses eventos em grandes datas de compra e garantir que os lojistas seguirão regras para aplicar seus descontos e deixar o consumidor satisfeito com as ofertas no período da campanha. “A empresa se certificará de que as lojas estão concedendo descontos reais e que o cliente não se sentirá enganado”, afirma Carlos Joaquim Motta, coordenador de atendimento da HS Comunicação.

No evento foram também divulgadas as metas de crescimento de ambos os eventos e o que a organização espera com o movimento que as duas promoções trarão para a região nos períodos de campanha. O lançamento contou com a participação dos lojistas da fronteira e autoridades locais. “Estamos animados com a queda do dólar e a mudança na economia, que mesmo sendo modesta, já demonstra uma mudança de rumo e se mostra mais forte. Espera-se, com as duas promoções, movimentar 13 milhões de dólares nos períodos dos eventos”. – comenta Motta.

A promoção Dólar Congelado entrará em sua terceira edição e ocorrerá em junho, como também foi feito nos dois anos anteriores, porém em um período menor, mas durante dois feriados importantes para a região – Corpus Christi (15/06) e no dia do Padroeiro da cidade de Campo Grande, Santo Antônio (13/06). A Black Friday Fronteira também manterá a tradição de ser realizada em setembro e acontecerá entre os dias 7 e 10 de setembro deste ano e entra para sua sexta edição.

As dinâmicas de aplicação dos descontos continuam valendo como nas versões anteriores e os descontos serão definidos por cada lojista. No caso da promoção Dólar Congelado, foi explicado que esse abatimento pode ser feito sobre o produto final ou sobre a taxa cambial. Já na Black Friday Fronteira os descontos serão praticados em cima apenas do preço do produto e podem chegar a até 70%.

Daqui em diante é possível acompanhar as lojas participantes das promoções por meio da fanpage @promocaodolarcongelado ou do site www.promocaodolarcongelado.com e da promoção Black Friday Fronteira pelos canais @blackfridayfronteira ou pelo site www.blackfridayfronteira.com.py.

Veja Também

Comentários