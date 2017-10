Promoção da Igualdade Racial tem orçamento de mais de R$ 2 milhões

A Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e da Cidadania realizou nesta segunda-feira (16) o primeiro Encontro para a Promoção da Igualdade Racial. O objetivo principal, segundo o Governador Reinaldo Azambuja é fortalecer a as ações planejadas através da integração municípios, estado e governo federal.

Com um orçamento de mais de R$ 2 milhões, a rede de Promoção da Igualdade Racial está se fortalecendo no Mato Grosso do Sul. Segundo o subsecretário Leonardo de Oliveira Melo um dos principais pontos de discussão é a implantação nos municípios de Órgãos de Políticas de Igualdade Racial e dos Conselhos Municipais de Igualdade Racial.

Entre outros temas estão: Políticas Culturais Africanas e Afrodescendentes; Acesso, ingresso a Educação; Acesso à terra; Vulnerabilidade do Jovem Negro; Acesso a Programas Sociais; o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR; Programa Brasil Quilombola; Saúde da População Negra; Politicas Publicas de saneamento básico para a população negra e Políticas de assistência à população negra.

Atualmente, existem no Estado 1.800 famílias que vivem em 22 furnas, espalhadas em 15 municípios; cerca de 300 grupos de capoeira em diversos municípios; cerca de três mil terreiros da População de Região de Matriz Africana; 700 famílias de ciganos não-nômades, além de povos de diferentes raças, como haitianos, árabes e outros historicamente segregados.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)