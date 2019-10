Proler aposta em troca de experiências e projetos positivos para debater incentivo à leitura na infância

A programação propõe o debate e a difusão de projetos que tiveram êxito no fomento à leitura entre crianças - Foto: Divulgação

Com foco na aproximação aos livros ainda na infância, o 20º Encontro do Programa Nacional de Incentivo à Leitura reunirá entre os dias 24 e 25 de outubro, em Campo Grande, profissionais envolvidos na formação de leitores em uma programação que incluirá palestras, mesas redondas e sarau literomusical.

Com o tema “Leitura literária e bibliotecas – a infância como ponto de partida”, o Encontro do Proler deste ano busca contribuir com o processo formativo dos diversos profissionais envolvidos no incentivo e formação de novos leitores. Para isto aposta na partilha de conhecimentos e troca de experiências sobre o livro, a biblioteca, a leitura e a literatura.

A programação propõe o debate e a difusão de projetos que tiveram êxito no fomento à leitura entre crianças. “É na infância que ocorre este primeiro encontro, o ponto de partida para uma vivência com a literatura. Entendemos sua importância e dedicamos esta edição a aprofundar em práticas positivas”, explica Melly Fátima Goes Sena, coordenadora do Núcleo do Livro, Leitura e Literatura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Esta edição contará com a participação de Ana Crélia Dias e Renata Junqueira, pesquisadoras renomadas na área de Letras e Literatura e também da organização social Recode, que desenvolve trabalhos de biblioteca voltadas para adolescentes e jovens.

Em conjunto ao Encontro do Proler acontecem ainda o 18º Encontro Estadual do Sistema de Bibliotecas de Mato Grosso do Sul e o 3º Encontro Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de MS. Agrega ainda o 2º Seminário Municipal de Mediação de Leitura, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, que propõe a socialização junto a professores e mediadores de leitura de práticas pedagógicas voltadas para a literatura.

Proler – O Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que em Campo Grande é conveniado à Fundação de Cultura conjuntamente com o Sistema Estadual de Bibliotecas (SEBP/MS), tem como finalidade contribuir para a ampliação do direito à leitura e literatura e sua articulação com outras expressões culturais. Busca propiciar acesso a materiais escritos, abrir novos espaços de leitura e integrar as práticas de leitura aos processos educacionais, dentro e fora da escola.

As instituições culturais, escolas e principalmente as bibliotecas são imprescindíveis e complementares na formação de cidadãos leitores. O aprendizado da leitura, porém, transcende a alfabetização. Para constituir uma sociedade leitora, na qual a participação dos cidadãos seja efetiva, é preciso conjugar a leitura da palavra à leitura do mundo. Se o primeiro passo tem na escola seu ponto de partida, ler o mundo – ou relê-lo – significa ir além desse princípio e avançar para todos os espaços onde a vida social se organiza.

Concebido como um programa de abrangência nacional, o Proler não possui, porém, caráter centralizador, estando aberto a novos projetos de leitura e buscando estimular ações autônomas em favor da leitura. Em razão disso é constituído por comitês conveniados e que trabalham sobre suas respectivas realidades regionais para atender às demandas próprias das comunidades onde atuam.

Serviço: As inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui: http://abre.ai/proler2019.

Outras informações podem ser obtidas no Núcleo de Leitura e Literatura da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), no telefone (67) 3316-9155.