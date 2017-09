Projetos de lei de Junior Mochi homenageiam personalidades que contribuíram para regiões de MS

O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Junior Mochi apresentou na manhã desta terça-feira (12) dois projetos de Lei que homenageiam personalidades que contribuíram para regiões de MS. O primeiro visa denominar o trecho da Rodovia MS 483, localizado no município de Paranaíba, partindo do entroncamento com a Rodovia MS-497 até a divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás de “Bento Macedo de Jesus”.

Bento Macedo de Jesus nasceu no município de Paranaíba, aos 5 de março de 1913, falecendo com 71 anos, aos 15 de junho de 1984, em Londrina, Paraná, em decorrência de aneurisma cerebral. Sempre morou na zona rural e em suas propriedades cultivou inicialmente arroz e café, entre outras culturas, formando posteriormente toda a área para cria e engorda de bovinos.

Político por natureza, se engajava em causas justas, sendo uma das lideranças da região que, por diversas vezes, reivindicou a construção da ponte sobre o rio Paranaíba, interligando Mato Grosso do Sul a Minas Gerais.

O deputado estadual Junior Mochi lembra a carreira política de Bento Macedo. “Vereador por diversos mandatos, tendo sido um dos fundadores do PMDB em 1972. Era um homem determinado, de personalidade forte, que sempre primou pela honestidade e muito lutou pelas causas de Paranaíba, merecendo esta justa homenagem”, justificou.

Também de autoria de Mochi, foi apresentado o Projeto de Lei que denomina o trecho da Rodovia MS-316, que liga os municípios de Costa Rica e Paraíso das Águas de “Flávio Candido Lemos”.

Para o deputado, Flávio Candido Lemos, conhecido pela alcunha de ‘Major Candido’, foi um cidadão ilustre que muito trabalhou pelo progresso e o desenvolvimento do município de Costa Rica. Foi proprietário de fazenda nos limites territoriais onde hoje se situam os municípios, sempre contribuindo com o desenvolvimento da região, ressaltou.

Indicações – Ainda nesta manhã, Mochi apresentou indicações para o município de Paraíso das Águas. Para a cidade, o deputado encaminhou indicação ao delegado da Receita Federal do Brasil em Mato Grosso do Sul, Dr. Edson Ishikawa para viabilizar por meio de cedência, comodato ou doação, a destinação de um ônibus para guarnecer a Secretaria de Assistência Social e com isso melhorar o transporte escolar, acadêmico e idosos do município. E ainda para Paraíso das Águas, foi encaminhado ao secretário de Governo, Eduardo Riedel a solicitação da continuação das obras de recuperação das rodovias MS 324A e MS 224B.

Para o município de Amambai, Mochi solicitou junto ao secretário de Governo, Eduardo Riedel a extensão dos serviços de recuperação da rodovia MS 156 que contempla toda a Avenida Nicolau Otaño até seu final na Vila Vargas.

