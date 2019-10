Projetos de alunos de escolas estaduais conquistam prêmios em feiras de ciência e tecnologia

Campo Grande (MS) – Projetos desenvolvidos por alunos de escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) conquistaram prêmios nas feiras de Ciências e Tecnologias (FECINTEC) e Cientifica e Tecnológica da Grande Dourados (FECIGRAN), realizadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Os estudantes José Leandro de Souza e Josseles Francisco da Silva Junior, do curso Técnico em Agropecuário, da Escola Estadual Professor José Pereira Lins, de Dourados, conquistaram o segundo lugar na Feira Cientifica e Tecnológica da Grande Dourados (FECIGRAN), com o projeto “Chocadeira Elétrica Sustentável”, desenvolvido e orientado pela professora Ana Paula Sacco e coorientado pela professora Walquíria Bigatão Ramos. A Feira foi realizada no campus de Dourados do IFMS no último dia 4.

Para o estudante Josseles Francisco da Silva Junior relata a importância para ele, de ter conquistado prêmio em um evento dessa envergadura. “A Feira foi uma experiência nova, pois tivemos a oportunidade de conhecer projetos de várias áreas, e o projeto realizado foi uma experiência de trabalho em equipe fantástico”, enfatiza.

A Escola Estadual Professor José Pereira Lins tem como diretora a professora Sandra Saldivar Oviedo da Silva, e conta com 571 estudantes, inseridos nos anos finais do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, além de curso técnico, integrado ao Ensino Médio em Agropecuária.

Casa inteligente

Já os estudantes da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, de Campo Grande, participaram com dois projetos na Feira de Ciências e Tecnologias (FECINTEC), o “Aquaponia: uma alternativa para promover a alimentação saudável de moradores da região do pantanal sul-mato-grossense” e “Casa Inteligente e Sustentável: construção de uma maquete com materiais de baixo custo para sensibilização da preservação do meio ambiente”. Os projetos foram orientados pelos professores Thiago Gonçalves de Almeida, Enilda Aparecida Mendes da Rosa Cáceres e Regiane de Souza Fernandes.

O projeto da “Casa Inteligente e Sustentável” conquistou a premiação de 1º lugar na categoria Ciências Exatas e da Terra. O evento faz parte da programação da Semana de Ciência e Tecnologia e busca estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa por estudantes dos níveis fundamental, médio e técnico integrado de nível médio, de escolas públicas e privadas.

Adersino Júnior – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Fotos: Divulgação