Projetos da Deac ampliam em mais de 500% o atendimento a alunos da Reme

A Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Rede Municipal de Ensino (Reme) lançou neste sábado (29), a edição 2020 dos projetos esportivos e culturais que são desenvolvidos no contraturno escolar e que tem o objetivo de estimular o convívio social e incrementar o aprendizado pedagógico.

De forma inédita, o projeto, que no primeiro ano da gestão atendeu 8 mil alunos, este ano vai bater o recorde de 50 crianças beneficiadas, o que significa um crescimento de 525%. Serão oferecidas 21 modalidades esportivas e 22 linguagens artísticas em mais de 100 unidades da Reme, reunindo 400 professores. Também serão mantidas as modalidades de paradesporto.

O lançamento das ações contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, que elogiou a dedicação dos profissionais que possibilitaram a ampliação no atendimento.

“Se vocês pegarem a curva de crescimento do projeto vão ver que é fantástico este aumento. Nós expandimos o atendimento principalmente nas EMEIs, que nunca haviam recebido estes cursos e hoje estamos em mais de duas dezenas destas unidades fazendo a diferença, além de elevar a qualidade técnica dos profissionais”, frisou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, lembrou que o aumento da carga horária dos professores foi um fator determinante para incrementar o projeto. “Sempre batalhamos por isso porque sei o quanto é importante levar estas aulas aos nossos alunos, por isso agradeço a todos os técnicos que atuam na Deac que se dedicam a essas atividades sempre com muito carinho e respeito aos alunos e aos pais”, disse.

O chefe da Deac, Marcos Antônio Lopes, falou sobre a sensibilidade da gestão municipal em apoiar o projeto. “Ampliamos o número de escolas atendidas graças ao entendimento do prefeito e da secretária de Educação, que compreendem a mudança de vida que o projeto proporciona a nossas crianças”, pontuou.

Novidades e estrutura

O investimento na qualificação dos profissionais, estrutura e organização do projeto são elementos que este ano atraíram um grande número de profissionais de outras cidades e até Estados, que prestaram o processo seletivo atraídos pelas possibilidades profissionais oferecidas pelos projetos esportivos e culturais.

Um deles foi o professor Edmar Carlos Fernandes de Matos, que irá ministrar aulas na modalidade de voleibol de quadra, na escola “Carlos Vilhalva Cristaldo”, no Jardim Aeroporto. Vindo de Ponta Porã, o professor já tem experiência como árbitro e vê este primeiro ano de trabalho na Reme como um desafio.

“É uma nova clientela, mas o objetivo é sempre o desenvolvimento intelectual e físico das crianças, além do senso crítico. É para isso que trabalhamos, para mostrar a importância do esporte no dia a dia”, destacou.

A técnica de dança Gisele Aparecida Ferreira Martins, ressalta que a estrutura do projeto tem revelado talentos tanto no esporte quanto nas atividades artísticas. Um dos exemplos é o aluno Matheus Martins, da escola “Professor José de Souza”, que integra o time do músico Carlinhos Brown, no programa “The Voice Kids” e que em 2019 venceu o Festival da Canção da Reme. Outro talento revelado foi o aluno Emanuel Nascimento, que hoje estuda na renomada escola do Balé Bolshoi, em Joinvile, Santa Catarina.

“É o projeto abrindo as portas para nossos alunos ganharem o Brasil e o mundo”, disse Gisele.

Outra novidade que promete revelar talentos em 2020 é o projeto “CBF Social”, parceria entre a Semed e a Confederação Brasileira de Futebol, que irá atender 250 alunos de oito escolas municipais. O técnico da Deac, Marcos Tavares, explicou que a ideia do projeto é aliar esporte a formação do cidadão, por meio de aulas de futebol.

A ação vai ocorrer paralela aos projetos da Deac e também irá trabalhar temas voltados à cidadania, como responsabilidade e relação social. A formação dos 60 profissionais que irão atuar no projeto começa já nesta segunda-feira (2), na Semed.

Outra parceria importante firmada foi com a Federação de Tênis de Mesa que vai dar início a um projeto piloto para a implantação do Tênis de Mesa Paraolímpico, que deve atender 120 alunos em cinco polos. “A ideia é que os alunos participem de competições e tenham a possibilidade de pleitear a Bolsa Atleta nacional”, ressaltou o professor Marcos Tavares.