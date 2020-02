Projetos aprovados na primeira reunião do ano do Codecon garantem 41 novos empregos

O Codecon (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande) realizou na manhã desta terça-feira (11/02) sua reunião ordinária de número 169, a primeira de 2020. Com a participação de onze conselheiros, a reunião foi aberta pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Herbert Assunção, que apresentou aos membros do Codecon um cenário promissor quanto aos projetos apreciados e aprovados no Codecon.

“Estamos prevendo um ano muito positivo para a economia do Município, com investimentos empresariais e criação de novos empregos que virão fortalecer o desenvolvimento socioeconômico de Campo Grande. A Sedesc vem trabalhando para garantir às empresas um ambiente propício ao desenvolvimento integrado com o Poder Público, gerando emprego, renda e recursos financeiros para investimentos no desenvolvimento de Campo Grande”, afirmou o titular da Sedesc.

A reunião de hoje foi presidida pela secretária adjunta da Sedesc, Mara Bethânia, que conduziu a apresentação dos relatórios, debates e votação dos projetos. Quatro novos projetos foram apresentados nessa reunião, sendo todos aprovados, por unanimidade, após apreciação de pareceres apresentados pelos conselheiros. Os projetos aprovados prometem investimentos futuros na casa de R$ 6,743 milhões e criação de 41 novos empregos diretos.

Projetos Aprovados

As quatro empresas que tiveram seus pedidos aprovados durante a reunião desta terça-feira do Codecon e receberão os benefícios são:

• Pauli Ind. Metalúrgica e Com. Ltda. – fabricação de estruturas metálicas;

• Glauco Oliveira e Silva – Atividade de recuperação de material lenhoso, transbordo, limpeza e triagem para obtenção de matéria prima secundária, entre outros;

• CPA Logística – Transporte rodoviário de cargas em geral;

• Perfil Ferros Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda. – indústria, comércio atacadista e varejista de artigos para serralheria, ferros, perfilados com desdobramento e transporte rodoviário de cargas em geral.