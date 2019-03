Projeto Vovô e Vovó na Escola proporciona momento de convivência e troca de conhecimentos

Criado pela vereadora Dharleng Campos projeto vem conscientizar as crianças sobre o respeito e o cuidado que se deve ter com os familiares, estabelecendo laços de afetividade com os idosos - Divulgação

O que você mais gosta de aprender com sua vovó ou vovô? As histórias? Um artesanato? O programa Vovô e Vovó na Escola, criado pela vereadora Dharleng Campos projeto vem conscientizar as crianças sobre o respeito e o cuidado que se deve ter com os familiares, estabelecendo laços de afetividade com os idosos.

O projeto de lei 9.075/18, da vereadora Dharleng que institui o Programa Vovô e Vovó na Escola na Rede de Ensino do município tem como finalidade ajudar a Prefeitura a implantar políticas públicas que retomem o tom da importância das pessoas idosas na vida de crianças, jovens e adolescentes em formação, para que aqueles transmitam seus conhecimentos, habilidades, aptidões e suas experiências que o levaram à velhice.

A participação dos idosos e das idosas nas atividades culturais e sociais das escolas municipais será voluntária, de acordo com a vereadora as crianças estão cada vez mais desenvolvidas em outras temáticas que não valorizam o afeto, o respeito, o carinho e atenção ao próximo, o reconhecimento dos conselhos dos adultos no decorrer de suas vidas, dando a esses idosos, uma melhor qualidade de vida, aumentando seu senso de participação na formação dos jovens.

Os idosos e idosas serão aqueles participantes dos Centros de Convivência dos Idosos ou de quaisquer outros projetos municipais que atenda a população idosa. A participação será voluntária, mediante inscrição a ser regularizada pelo Poder Executivo.