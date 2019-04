Projeto vai promover plantio de árvores na área central de Campo Grande

IMG_20190411_142653005_HDR

De comércio em comércio. De casa em casa. Assim a equipe da Diretoria de Parques e Praças da Prefeitura de Campo Grande está conscientizando as pessoas da importância da arborização, informando os benefícios e explicando o Projeto de Intervenção na região central da cidade. Desenvolvido pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), em parceria com a Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sosep), o projeto prevê intervenções que contemplam o manejo (poda, retirada, abertura de área livre) das árvores já existentes e a realização de novos plantios nas ruas e avenidas do quadrilátero central. O projeto de arborização abrange a área da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Rua Eduardo Santos Pereira e da Avenida Ernesto Geisel até a Rua 25 de Dezembro.

A engenheira civil Brenda Queiroz está no trabalho de campo. Na conversa com a população, ela apresenta uma cartilha impressa, explica o plantio, podas e manejo das árvores e pede a colaboração de todos. “A maioria fica contente quando fala que vai ter novos plantios, sabe da importância das árvores para o planeta”.

Renan Gabriel Bezerra, engenheiro florestal da Divisão de Parques e Praças da Diretoria de Planejamento Ambiental, explica que o plantio das mudas está previsto para iniciar este mês. As mudas virão do viveiro da Prefeitura e a quantidade a ser plantada será definida a partir do estudo de arborização urbana.

A equipe elaborou algumas dicas para a população auxiliar nesse processo. Veja como você pode contribuir:

– Nas primeiras semanas, a muda recém-plantada necessita ser regada todos os dias para maior chance de sobrevivência ao nosso clima;

– Para evitar problemas com o vento e evitar deformidades no tronco, é importante que o tutor (haste de madeira, bambu ou plástico) seja preservado durante o crescimento da muda;

– Não impermeabilize a área envolta da árvore, isto prejudica a saúde do tronco e das raízes;

– Não coloque placas ou pregos nas árvores, isto danifica o tronco e abre caminho para estabelecimento de pragas e doenças;

– Não pinte o tronco das árvores, isto dificulta a respiração do tronco e possibilita o desenvolvimento de doenças.