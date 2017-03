Projeto vai levar fibra óptica a 12 municípios do Xingu

Uma ação conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Telebras, governo do Pará e Empresa de Processamento de Dados do Pará (Prodepa) vai levar banda larga para 12 municípios da região do Xingu, no Pará. O Projeto Xingu Conectado vai custar R$ 14 milhões e será feito por meio da implantação de 200 quilômetros de fibra óptica na região.

As obras vão beneficiar a população dos municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu e São Félix do Xingu. Além da implantação da rede de fibra óptica, o projeto prevê rádio de alta capacidade para as cidades de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio.

De acordo com a Telebras, o projeto vai permitir a conexão de banda larga com menor preço para população e para as prefeituras. A expectativa é que a infraestrutura esteja concluída em um ano.

Veja Também

Comentários