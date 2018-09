Projeto Telecentro 2.0 capacita mais de mil jovens em menos de dois anos

WhatsApp Image 2018-09-28 at 14.33.03

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, concluiu na manhã de hoje (28), mais uma turma do projeto Telecentro 2.0. Com um total de 17 alunos, o curso de Vendas e Telemarketing, ministrado pelo professor Mestre Yuri Durães, tratou sobre técnicas de vendas, abordagem pessoal, desenvolvimento, fechamento e palestras com professores convidados.

Para o subsecretário Maicon Nogueira, os cursos do projeto Telecentro 2.0 têm o propósito de capacitar o jovem para o mercado de trabalho. “Com os cursos oferecidos pela subsecretaria desde o ano passado, o jovem passou a ter maiores oportunidades de se tornarem mais competitivos no mercado de trabalho”, destaca.

O curso Telecentro 2.0, em pouco mais de um ano, já capacitou mais de 1 mil jovens de 15 a 29 anos com cursos de informática, técnicas de venda, telemarketing, linguagem entre outros.

Segundo o professor Yuri Durães, o Telecentro 2.0 oferece mais cursos que cumprem as exigências do mercado de trabalho. “O Telecentro da Juventude 2.0 é uma extensão e renovação do projeto Telecentro, e o objetivo é, além de capacitar, também trazer um ‘pedaço’ do mercado de trabalho para dentro de sala de aula”, conclui.

Para participar dos cursos oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para Juventude basta ligar no número 67 3314-3577 ou encaminhar-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.