Projeto social no Dom Antônio Barbosa recebe oficina sobre gravidez na adolescência

Técnicas da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) ministraram, na última segunda-feira (03), oficina envolvendo questões sobre a gravidez na adolescência, para assistidos do projeto social Asas do Futuro, na Capital.

Mais de 20 jovens receberam informações relacionadas ao tema por meio da palestra da enfermeira Jéssica Machado. “Por conta da vulnerabilidade, o adolescente está sujeito a situações de risco como gravidez precoce, infecções sexualmente transmissíveis, suscetível a diversos tipos de violência, acidentes, maus tratos, uso de drogas e evasão escolar”, explicou a palestrante que também é técnica da Sedhast.

Jéssica apontou ainda dados de gravidez e índices das doenças, bem como orientou sobre a distribuição gratuita de preservativos. “Há vários tipos de métodos contraceptivos disponíveis no mercado, como a camisinha masculina, camisinha feminina, o DIU (dispositivo intrauterino), contracepção hormonal injetável, contracepção hormonal oral (pílula anticoncepcional), implantes, espermicida, abstinência periódica, contracepção cirúrgica, contracepção de emergência, entre outros”, reforçou a enfermeira.

“Nosso público é bastante específico e precisa dessa orientação. Não tivemos casos registrados aqui de gravidez na adolescência, mas sempre é importante reforçar e orientar sobre a temática. Já solicitamos uma nova palestra para desta vez falar com todos os familiares dos jovens de nosso projeto”, disse a assistente social do Asas do Futuro, Tania da Silva.

Com atendimento para crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, o Asas do Futuro disponibiliza aulas de futebol, balé, violão, taekwondo, capoeira e cidadania.

O evento, realizado pela Coordenadoria de Educação e Promoção em Direitos Humanos (CEPDH), via Superintendência da Política de Direitos Humanos da Sedhast / Projeto Direitos Humanos em Ação, faz parte de ações de conscientização sobre medidas preventivas e educativas que possam contribuir para a redução da incidência da gravidez na adolescência, conforme lei específica.

Nesta quarta-feira (05.02), a palestrante, juntamente com as técnicas da Sedhast, Cristina Sodré e Kamy Calais, realizam a oficina para as famílias da Associação Beneficente para Renais Crônicos, também na Capital.