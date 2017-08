Projeto sobre lista online de animais disponíveis para adoção será votado na próxima sessão da Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária da próxima terça-feira (22), quatro projetos de lei.

Em segunda discussão e votação, será analisado o projeto de lei n. 8.421/17, do vereador Cazuza, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo municipal para implantar equipamentos esportivos e de lazer adaptados para alunos com necessidades especiais nas escolas municipais. E, também, o projeto n. 8.504/17, do vereador Carlão, que autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda, criando o “Programa Conviver” na Capital.

Já em primeira discussão e votação, os parlamentares apreciam o projeto de lei n. 8.430/17, dos vereadores Prof. João Rocha e Veterinário Francisco, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, online, por intermédio do Centro de Controle de Zoonoses, os cadastros dos animais disponíveis para adoção no município de Campo Grande. E, por fim, o projeto de lei n. 8.492/17, que declara de utilidade pública municipal a Top Spin Tênis de Mesa, sem fins lucrativos, com sede e foro na Capital. A proposta também é de autoria do Prof. João Rocha.

A convite do vereador Pastor Jeremias Flores, o presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Justiniano Vivas, usará a palavra para falar sobre a entidade e sua celebração de 20 anos, que ocorre neste mês de agosto.

Serviço – A sessão acontece a partir das 9h no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.

