Projeto Rondon: Ministério da Defesa assina acordos de cooperação com governo e 11 prefeituras

Campo Grande (MS) – O Ministério da Defesa assina nesta terça-feira (12.9) acordo de cooperação com o Governo do Estado e 11 municípios para a realização do Projeto Rondon. Denominada de Operação Pantanal, as ações serão desenvolvidas no período de 6 a 22 de julho de 2018 em Bandeirantes, Bodoquena, Corumbá, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Ladário, Miranda, Rio Negro, Rochedo e Terenos. A cerimônia será às 14h30, no auditório da Governadoria.

De acordo com a Coordenação Geral do Projeto Rondon, a Operação a ser realizada em Mato Grosso homenageia o Pantanal, considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e que, “em função de sua importância e diversidade ecológica é considerado pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera”. Em Mato Grosso do Sul, o Projeto conta também com o apoio do 20º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em Campo Grande.

Durante a realização do Projeto Rondon, cada município contemplado receberá por 12 dias duas instituições com 10 integrantes cada, sendo dois professores e oito alunos. As equipes trabalharão com oficinas em várias áreas do conhecimento, como cultura, direitos humanos e justiça, educação e saúde, comunicação, tecnologia e produção, meio ambiente e trabalho.

Participam da iniciativa 21 instituições de ensino superior (IES) de diversos estados do país. Além dos professores, integram os grupos 210 estudantes que nesse período de férias nas universidades estarão, de forma voluntária, realizando ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida das comunidades carentes. O edital de seleção das universidades interessadas em participar do Projeto Rondon já foi publica. Confira o edital no endereço http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=31&data=04/09/2017

O Projeto Rondon é uma ação governamental que, em parceria com as instituições de ensino superior, tem como objetivo, junto os gestores municipais e lideranças comunitárias, contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania.

O Ministério da Defesa coordena a iniciativa, que tem ainda a participação dos ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário; da Educação; do Esporte; da Integração Nacional; do Meio Ambiente e da Saúde, além da Secretaria de Governo da Presidência da República.

As Forças Armadas garantem a logística e a segurança necessárias às Operações, por intermédio das unidades militares, que servem de apoio e base para os estudantes e professores.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Com informações do Ministério da Defesa/Coordenação Geral do Projeto Rondon

Foto: Ministério da Defesa

Veja Também

Comentários