Projeto Reviva Estudantil busca estimular liderança em alunos da Reme

Técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed), professores e coordenadores pedagógicos que irão receber o projeto Reviva Estudantil participaram, nesta sexta-feira, de palestra de apresentação da proposta, ministrada pelo subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira.

Durante o encontro, Maicon explicou que o Reviva Estudantil integra o programa Levanta Juventude e que busca despertar o espírito de liderança entre os alunos da Reme, criando grêmios estudantis. “A ideia é fomentar a participação política desses jovens estudantes e mostrar para eles que essas agremiações tiveram uma grande importância na construção da história política e social do país”, destacou.

Em uma primeira etapa, 12 escolas irão desenvolver as atividades. A meta é de até o final do ano implantar 85 grêmios estudantis, ampliando o número de escolas participantes do projeto.

Além de incentivar o espírito de liderança entre os jovens, Maicon diz que o Reviva Estudantil também tem a proposta de mostrar aos alunos o poder da organização social e como ele é fundamental na luta pelos direitos civis.

O subsecretário acrescenta que os grêmios terão apoio técnico e jurídico. A primeira etapa do projeto consiste em uma palestra, focando a história do movimento estudantil no Brasil e como países como a China, Japão e Estados Unidos incentivam a mobilização entre os estudantes. “Não existe essa cultura de no Ensino Fundamental estimular essa participação estudantil. Por isso é importante que os estudantes se organizarem já nesta fase”, pontua Maicon.

Após as palestras, que terão início em maio nas 12 escolas que receberão o projeto-piloto, haverá um prazo para inscrição de chapas interessadas em disputar a presidência do grêmio.

A secretária-adjunta de Educação, Elza Fernandes, que também participou da apresentação do projeto, explicou que as palestras irão ocorrer respeitando o calendário escolar e os turnos de funcionamento das unidades escolares. Ela lembrou que no período que atuou na direção de escolas, houve algumas iniciativas de envolver ações que promovessem a liderança estudantil, mas não houve a implantação de um projeto efetivo como o criado pela atual gestão municipal.

“Hoje, os alunos participam do conselho escolar, mas é importante eles terem a oportunidade de se organizarem e ter consciência do quanto a mobilização é importante. O projeto vai dar a esses jovens a chance de mostrar seu potencial como líderes”, finalizou a secretária-adjunta.

Também estiveram presentes na palestra, a técnica da Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais, Evanir Bordim Sandim e o gestor de Arte e Cultura da Semed, Wilson Lands, que dará suporte ao desenvolvimento das ações do projeto Reviva Estudantil na Reme.

Programa Levanta Juventude

O programa Levanta Juventude, do qual faz parte o projeto Reviva Estudantil, foi lançado semana passada pela prefeitura e conta com outras duas iniciativas importantes: o projeto Viva Jovem, que tem objetivo de combater o consumo de álcool e drogas, desenvolvendo atividades de contraturno nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seis bairros (Moreninha II, Canguru, Jardim Aeroporto, Futurista, São Conrado e Vida Nova). A meta é atingir pelo menos 1 mil jovens em 2017.

O projeto contará com equipe multidisciplinar com educador físico, psicólogo, pedagogo, assistente social, músico e grupo de teatro

Outra iniciativa é a capacitação profissional para jovens que buscam o primeiro emprego. O curso é desenvolvido apenas para quem busca a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Além dos encontros presenciais, a capacitação também conta com atividades online. Comportamento organizacional, relacionamento interpessoal no trabalho, marketing pessoal, ética e postura, dicção e oratória, técnicas de coach e empreendedorismo são algumas das atividades executadas no programa.

