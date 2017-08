Instituto de Conservação de Animais Silvestres lança projeto de proteção ao tamanduá bandeira

O tamanduá bandeira, espécie com risco de extinção, está entre as principais vítimas de atropelamentos nas estradas. O animal de ritmo lento e pelagem escura se torna vítima fácil dos veículos em alta velocidade.

Para tentar conscientizar os motoristas sobre o problema, nasceu o Projeto “Bandeiras Rodovias”, do Instituto de Conservação de Animais Silvestres de Mato grosso do Sul. O veterinário Mario Henrique Alves explica as principais ameaças sofridas pelo tamanduá.

De acordo com Mario, a preocupação com a preservação da espécie se torna ainda maior, uma vez que a fêmea tem apenas um filhote por ano. A intenção do projeto é entender o quanto as rodovias afetam as famílias do tamanduá bandeira, identificar os principais pontos de atropelamentos e propor medidas que possam contribuir com a redução no número de mortes.

O veterinário orienta aos motoristas atenção redobrada ao volante nas rodovias principalmente durante a noite. Mais informações sobre o Projeto “Bandeiras Rodovias” podem ser acessadas no site www.tamanduabandeira.org.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

