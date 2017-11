Projeto Procon na Rua chega a Sete Quedas

Projeto já alcançou 10 municípios neste ano, além das ações na Capital.

Campo Grande (MS) – Sete Quedas, município da região sul do Estado, a 470 quilômetros da Capital, recebe nesta terça-feira (21.11) o projeto Procon na Rua. A ação da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), tem o objetivo de levar atendimento a regiões onde ainda não existe sistema de defesa do consumidor e de fortalecer os Procons municipais.

A ação começou nesta manhã e segue até 16h30. O atendimento é realizado no escritório móvel do Procon na Rua, instalado na rua Monteiro Lobato, 675, no Jardim Carimbó, próximo à Prefeitura. No local, os consumidores contam com acesso a serviços e orientações sobre a legislação de defesa do consumidor e atendimento para formalizar reclamações.

Sete Quedas é o 10º município sul-mato-grossense a receber o projeto em 2017. De setembro a novembro, Nioaque, Alcinópolis, Jaraguari, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Bodoquena, Aparecida do Taboado e Itaquiraí foram atendidos com ações voltadas à solução de conflitos nas relações de consumo. As ações somam 677 atendimentos.

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, destaca que é importante levar a defesa do consumidor a mais municípios do Estado, que tem hoje 31 Procons em funcionamento, e o objetivo de apoiar a instalação de mais Procons Municipais no interior. Até o fim do ano, mais municípios receberão o projeto, entre os quais Japorã, Itaporã, Coronel Sapucaia, Rochedo, Eldorado e Bataguassu. A próxima edição do projeto será realizada no dia 28 de novembro, em Rochedo.

O que é necessário para registrar uma reclamação

O escritório móvel Procon na Rua é equipado para realizar o mesmo atendimento oferecido na sede, em Campo Grande. Para formalizar a reclamação, o consumidor precisa apresentar documento de identificação pessoal com foto, original e cópia, e documentos que comprovem a relação de consumo como contratos, faturas, boletos etc. No site do Procon Estadual, há um modelo de procuração para consumidores que precisam realizar a reclamação, mas não podem comparecer pessoalmente.

Texto e foto: Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)