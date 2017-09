Projeto prevê uso de equipamentos de segurança pelos trabalhadores rurais

Os equipamentos de segurança, apesar da grande importância, são deixados de lado pela maioria dos trabalhadores rurais, elevando o risco de problemas de saúde e acidentes. Preocupado com a situação, o deputado estadual Cabo Almi (PT) apresentou na sessão desta quarta-feira (13/9), Projeto de Lei que dispõe sobre equipamento de segurança na agricultura familiar no Estado.

De acordo com a proposta, os trabalhadores da agricultura familiar que mantenham relação comercial com empresas do agronegócio ligadas ao sistema de produção agroindustrial, e que utilizam ou ficam expostos a produtos perigosos, deverão receber do estabelecimento contratante, sem qualquer ônus, equipamento de proteção individual.

O projeto ainda estabelece ainda que as empresas fornecedoras de produtos perigosos, como agrotóxicos, implementem sistemas de logística para o descarte correto das embalagens e sobras. A ideia é viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos para reaproveitamento. “Os trabalhadores que manipulam agrotóxicos ficam expostos, correndo sério risco à saúde. Câncer, desordens do sistema nervoso, defeitos congênitos e esterilidade são algumas das conseqüências. O equipamento de segurança tem por finalidade diminuir, minimizar e, se possível, eliminar os prejuízos a saúde dos trabalhadores”, destacou o deputado.

