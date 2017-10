Projeto pioneiro vai implantar uma Delegacia Virtual no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Uma parceria entre o Governo do Estado, através da Sejusp – Secretaria de Segurança Pública e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai possibilitar a implantação no campus de um posto de atendimento que vai receber registros de ocorrências sem a necessidade da presença de policiais – é a delegacia virtual.

A assinatura de termo de cooperação aconteceu nesta quarta-feira (25), durante a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na avaliação do governador Reinaldo Azambuja a ação é mais um avanço para a segurança pública no Estado.

Também presente na solenidade, o Secretário de Segurança Pública, José Carlos Barbosa explicou que a Delegacia Virtual vai facilitar o acesso da comunidade acadêmica a serviços já oferecidos pela Polícia Civil no ambiente virtual, e que a iniciativa servirá como modelo em todo país.

O “toten” foi instalado próximo a Central de Monitoramento de Segurança do campus, e de acordo com o Reitor da UFMS, Marcelo Turine está apto a receber registros de furtos simples, extravio e desaparecimento de pessoas.

O modelo deve entrar em funcionamento primeiramente na Capital, com a previsão de ser expandido para os 11 campi da UFMS no Estado e para outras universidades.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)