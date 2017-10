Projeto para revitalizar ruas e avenidas de Três Lagoas vai receber investimentos de R$ 162,9 mil

Campo Grande (MS) – Lançada no último dia 9 de outubro, a licitação para elaboração de projetos executivos para revitalizar diversas vias do municípios de Três Lagoas, já teve seu resultado divulgado. A publicação está na página 23 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27.10).

De acordo o resultado do certame, os projetos executivos que irão contemplar ruas e avenidas, com serviços de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional do pavimento, irão receber investimentos de R$ 162.985,56 mil. A empresa vencedora terá 90 dias para executar os projetos, contados a partir da ordem inicial de serviço a ser expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Com o projeto executivo e posterior execução, serão contemplados com asfalto no bairro Morumbi, a rua Mário César, no trecho entre a Antônio Trajano e a Oscar Guimarães; a rua Oscar Guimarães, entre a rua Mário Mancini e a Joaquim Silva. Já os serviços de recapeamento asfáltico irão beneficiar a avenida Clodoaldo Garcia, entre a rua Nova Iorque e a avenida Rosário Congro; a rua Zuleide Tabox, entre a Aldair Rosa e a Duque de Caxias; rua Oscar Guimarães, entre a avenida Olinto Mancini e a Zuleide Tabox; a rua Oscar Guimarães, entre a Egidio Tomé e a Josino Cunha e ainda, a avenida Olinto Mancini, no trecho entre a Ranulfo Marques e a avenida Ponta Porã. Este trecho, além do recapeamento asfáltico receberá ciclovia, pavimentação nova e um rotatória na avenida Ponta Porã.

Raquel Pereira, Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Foto: Chico Ribeiro