Projeto para conclusão do Ensino Médio está com inscrições abertas

Quem já passou da idade de frequentar o ensino regular e precisa concluir o Ensino Médio pode estudar pelo projeto Conectando Saberes. O curso é de graça e tem vagas em diverdas cidades de Mato Grosso do Sul.



As inscrições devem ser feitas até 6 de janeiro, pelo site do governo do estado. O telefone para informações é 0800-647-0028.

O projeto Conectando Saberes é uma modalidade de ensino que funciona dentro da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

A proposta pedagógica é fundamentada no respeito às experiências e conhecimentos construídos pelos estudantes ao longo da vida.

