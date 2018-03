Projeto Nossa Energia chega a Corumbá e facilita cadastro na tarifa social de energia elétrica

O Projeto Nossa Energia visa incentivar o cadastro na Tarifa Social no sentido de minimizar o impacto das faturas no orçamento das famílias de baixa renda - Arquivo

O Projeto ‘Nossa Energia' está em Corumbá desde a segunda-feira (05) com o objetivo de disseminar o uso racional e seguro de energia elétrica e levar projetos sociais às comunidades de baixa renda. O projeto atende a população da Cidade Branca até o próximo dia 23 de março.

Nesse período, técnicos da Energisa realizam o cadastro de famílias baixa renda na Tarifa Social de Energia Elétrica. O valor da tarifa de energia elétrica para as famílias pertencentes ao Cadastro Único é mais baixo que o praticado para os consumidores residenciais, podendo chegar até a 65% de desconto.

O Projeto Nossa Energia utiliza como suporte um veículo totalmente equipado e adaptado para ações de Eficiência Energética e oferece diversas atividades à população, como: atividades educativas em escolas; palestras e apresentações de experimentos físicos no interior do veículo; evento em praça pública; apresentações teatrais e substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por lâmpadas LED.

Tarifa Social

Atualmente, em Mato Grosso do Sul, a Energisa tem mais de 112 mil clientes que já recebem o benefício em suas contas de energia elétrica, mas 65 mil famílias têm direito aos descontos e ainda não se beneficiam do programa.

O Projeto Nossa Energia visa incentivar o cadastro na Tarifa Social no sentido de minimizar o impacto das faturas no orçamento das famílias de baixa renda.

A Tarifa Social dá descontos entre 10% e 65% na conta de luz, dependendo da faixa de consumo, e para indígenas e quilombolas até 100%, do valor cobrado com a aplicação da tarifa residencial sem o benefício. Para a faixa de consumo até 30 kWh/mês, o desconto é de 65%. Já para a faixa de consumo de 31 a 100 kWh/mês, este desconto será de 40%. A faixa de consumo de 101 a 220 kWh/mês terá o desconto de 10%. O consumo, superior a 220 kWh não incidirá desconto.

Como realizar o cadastro?

As famílias inscritas no Cadastro Único e que ainda não recebem o benefício da tarifa social, devem procurar uma de nossas agências e apresentar os documentos pessoais, NIS (Número de Inscrição Social) e a conta de energia para atualização do cadastro. A partir daí, o cliente fica apto a receber o desconto.

Outra forma, é utilizar a ferramenta online de pré-cadastro, desenvolvida pela Energisa MS, que pode ser acessada via computadores, tablets e smartphones por meio do endereço http://tarifasocial.energisa.com.br.

Aqueles clientes que não atualizaram o cadastro junto ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e perderam o subsídio, deverão atualizar primeiramente o cadastro junto ao CRAS de cada município e, posteriormente, procurar a concessionária de energia elétrica.