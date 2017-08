Projeto nas escolas vai conscientizar estudantes sobre a Lei Maria da Penha

O vereador André Salineiro protocolou ontem (24) projeto para levar ações de conscientização sobre a Lei Maria da Penha à escolas municipais de Campo Grande. A ideia é instituir a Campanha Agosto Lilás e o Programa Lei Maria da Penha Vai à Escola.

Na tarde de quinta-feira (24), representantes da educação, segurança e sociedade se reúnem para a Audiência Pública sobre o tema. A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Legislação Participativa, presidida pelo vereador Salineiro. O objetivo é discutir a disseminação do tema em escolas da rede municipal.

Para o vereador, a escola tem papel fundamental no combate à violência contra a mulher. "É na infância e adolescência que são adquiridos comportamentos preconceituosos, que rapidamente se revelam em atos criminosos, por isso é importante discutir cada vez mais o respeito a menina e à mulher, entre nossas crianças e adolescentes", comentou.

O professor da rede municipal Fábio Reis destacou a importância do projeto também nas escolas particulares. "É necessário que o tema seja tratado em todas as escolas da cidade". A delegada da Polícia Civil Rosely Molina, que há 20 anos esteve a frente da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), comentou o papel da polícia nos casos de violência contra a mulher. "Hoje, a polícia vem trabalhando de forma cada vez mais eficaz no esclarecimento dos crimes contra a mulher. Precisamos também de uma participação da sociedade", disse a delegada.



