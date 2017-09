Projeto Muito Além da Beleza disponibiliza curso de automaquiagem para deficientes

A primeira aula do projeto começa com o exercício de mapear o próprio rosto para identificar os traços por meio da experiência tátil, o que contribui para a adaptação das técnicas de maquiagem aplicadas durante as aulas / Divulgação

Lançado com pioneirismo no Brasil pela rede Jacques Janine e pela Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, o projeto Muito Além da Beleza, iniciativa social que ensina automaquiagem para mulheres cegas e com baixa visão, chega à 4ª edição em São Paulo. Com mais 45 alunas formadas, o curso oferece aulas teóricas e práticas para valorizar a diversidade e melhorar a autoestima das participantes.

Coordenado pela maquiadora e consultora de imagem do Jacques Janine, Chloé Gaya, e por um time de makeup artists voluntárias da marca, a ação será promovida às quartas-feiras, até 27/9, das 9h às 11h, na sede da Laramara (rua Conselheiro Brotero, 338, Barra Funda), zona oeste da capital. Dividido em cinco módulos, o curso ensina gratuitamente técnicas específicas desde a preparação da pele, passando pelas funções dos produtos, a combinação de cores, até truques de como delinear os olhos e aplicar cílios postiços.

Segundo Chloé, o projeto Muito Além da Beleza trouxe uma nova perspectiva sobre a relação da mulher com deficiência e sua identidade, pois faz um convite ao autoconhecimento e à valorização da sua própria beleza. “Quando vemos a felicidade das participantes ao aprender os segredos para independência na maquiagem, é gratificante e enriquecedor. Queremos enaltecer a importância da participação dessa parcela da população na sociedade, desmitificando estigmas e preconceitos”, esclarece.

Experiência com as pontas dos dedos:

A primeira aula do projeto começa com o exercício de mapear o próprio rosto para identificar os traços por meio da experiência tátil, o que contribui para a adaptação das técnicas de maquiagem aplicadas durante as aulas. Desta forma, as participantes entendem qual é a região correta para o uso do blush ou o limite que a sombra pode chegar ao côncavo

Para facilitar a compreensão e a diferenciação dos cosméticos e dos pincéis, os produtos são identificados em braille, sistema de leitura e escrita dos cegos, e com legendas ampliadas para quem tem baixa visão. Nesta ação, a iniciativa conta com o patrocínio da Vult Cosméticos, que doou os itens de make, e o apoio da KISS New York, empresa responsável por oferecer cílios postiços e cola.

