Primeira-dama, Tatiana Trad participou da colheita do Projeto Mesas Mais Verde – Hortas Comunitárias

A presidente do Comitê Gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad acompanhada da vice-prefeita, Adriane Lopes e do secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain participou nesta terça-feira, na Incubadora do Bairro Santa Emília da colheita do Projeto Mesas Mais Verde – Hortas Comunitárias.

A presidente do Comitê Gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad destaca que o Mesa Mais Verde é um projeto do FAC e executado em parceria com a Sedesc e o principal objetivo é de assegurar a alimentação e geração de renda da população dos bairros.

“Com este programa alimentar Mesa Mais Verde vamos levar à mesa da comunidade legumes e verduras. Para os interessados haverá treinamento e capacitação na área de produção e empreendedorismo que serão oferecidos pela Sedesc que objetiva a boa alimentação e a geração de renda às famílias carentes”.Tatiana Trad lembra da importância da parceria público/provada. “Vamos oferecer cursos com apoio das empresas privadas do setor da alimentação com a utilização de alimentos como folhas verdes, sementes, talos a fim de obter mais nutrientes e melhorar a saúde da população”, completa Tatiana Trad.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Santa Emília, Júlio Gonçalves mostrou-se satisfeito com a implantação da horta no bairro.

“Estamos felizes com os trabalhos da Prefeitura e principalmente por desenvolver um projeto como este, que é o plantio da horta em nosso bairro. Este projeto envolve as crianças das escolas e a comunidade. Todos pensando na alimentação saudável. Quero também agradecer ao Jair Galvão por ensinar as técnicas do plantio de hortaliças”. Frisou Júlio.

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, sentiu-se honrado com a parceria do FAC.

“Este é o inicio de um grande trabalho da Prefeitura que objetiva fazer chegar à mesa da população produtos de qualidade e de alto teor nutritivo. A iniciativa da primeira-dama Tatiana Trad é muito importante para a agricultura familiar e principalmente nas hortas comunitárias que é prioridade nesta administração”, disse Luiz Fernando.

Para a vice-prefeita Adriane Lopes a horta comunitária só melhora a qualidade de vida da população. “Nossa ideia é estimular a população consumir alimentação saudável. Aqui os próprios moradores ajudam no plantio e principalmente as crianças que aprendem o cultivo e leva para seus pais e mães o bom habito alimentar. Que estas hortas se multipliquem e transformem em referencia para Campo Grande”, frisou Adriane Lopes.

O representante da Casa das Sementes, Cristiano Silva é parceiro no Projeto Mesas Mais Verde e destacou a parceria com o poder público. “Este é uma importante iniciava do FAC que estimula a população consumir hortaliças produzidas na comunidade. Nós cedemos às sementes e compartilhamos conhecimento de como plantar e colher e consumir produtos de boa qualidade”.

O técnico agrícola Jair Galvão é o responsável pela implantação das hortas e falou das variedades das sementes que são semeadas nos canteiros das hortas do Projeto Mesas Mais Verde.

“Temos um variedade de hortaliças como alface, salsa, cenoura, pimentão, tomate, beterraba, berinjela, coentro, repolho, tomate e rúcula. Também temos as plantas medicinais como orégano, manjericão, hortelã e outras. O mais importante disso tudo é que esta produção é trabalhada 100% de maneira orgânica e para isso usamos o solo local com um pouco de compostagem com vegetais e um pouco de cama de frango. O importante é que nossa produção é totalmente orgânica”, finalizou Jair.

O evento contou com a presença do gerente da Incubadora do Bairro Santa Emília, Wellington Knauf e da comunidade local.

