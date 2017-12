Projeto leva festa de Natal com presentes e Papai Noel a mais de 700 crianças carentes

Atuando há 10 anos em São Paulo, Passos Para o Futuro tem primeira edição na cidade atua há 10 anos em São Paulo, Passos Para o Futuro tem primeira edição na cidade - Divulgação

Neste terça-feira (12), será realizada a entrega de 760 sacolas de presentes para crianças carentes de Campo Grande. O objetivo é proporcionar um Natal mais feliz a essas crianças, por meio do projeto Passos Para o Futuro, implantado pela primeira vez na Capital pelo jornalista Jefferson de Almeida e pela empresária Tereza Name.

O projeto, que já existe há 10 anos em São Paulo, funciona da seguinte maneira: são triadas crianças de bairros carentes da cidade, cujas famílias fornecem informações como idade, tamanho do sapato e da roupa. Com elas em mãos, são confeccionadas sacolinhas que trazem, cada uma, uma ficha com o nome da criança e seus dados. Quem pretende participar, escolhe uma dessas sacolas e deve colocar em seu interior os itens pedidos, além de, é claro, poder completar com outros itens de sua escolha, como brinquedos, por exemplo.

A adesão dos participantes em Campo Grande foi bastante positiva. Apenas cinco dias depois da divulgação da campanha, todas as sacolinhas do projeto já haviam sido 'adotadas'. "Quando estive em São Paulo e conheci o projeto fiquei encantado, por isso quis trazê-lo para nossa cidade. Está sendo muito gratificante. As pessoas ficaram muito motivadas e entenderam que o sentido do projeto é o amor e a doação ao próximo. Cada um dessas sacolinhas, além dos presentes, estão repletas de carinho", explica Jefferson de Almeida.

Foram escolhidas para a ação em Campo Grande, crianças do Jardim Noroeste e dos bairros Dom Antônio e Vida Nova que receberão as sacolinhas com os presentes. A entrega será feita na próxima terça-feira (12). Os voluntários se reunirão às 8 da manhã na esquina das ruas Chaad Scaff e Igará e de lá partirão para o CEINF Ranza Domingo, no Dom Antônio. As próximas paradas serão no projeto Rede Solidária, no Jardim Noroeste e, depois, no CEINF Nilda Coelho, no bairro Vida Nova. Será uma festa com lanches e também com a presença do Papai Noel.

Sobre o Passos Para o Futuro

O projeto existe há 10 anos em São Paulo e é um grupo de amigos e voluntários que se reúne todos os anos para proporcionar um Natal melhor para as crianças carentes da cidade. Campo Grande é o primeiro município a receber uma expansão desse projeto, marcando, assim o aniversário de uma década do projeto.

