Jovem Aprendiz em MS é destaque pela inovação e pioneirismo no País

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, mais uma vez, será utilizado como bom exemplo para o restante do Brasil. Agora, a ação parte do processo seletivo de Jovens Aprendizes que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizou no começo de 2017, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), para contratar 30 jovens entre 14 e 24 anos. O CIEE nacional usará o exemplo, inovador e de sucesso no serviço público iniciado pela secretaria para incentivar a prática pelo restante do Brasil.

Para a secretária Elisa Cleia Nobre, titular da Sedhast, a transparência com a qual o processo foi feito, só poderia resultar em jovens com reais necessidades de apoio. Confira o vídeo.

