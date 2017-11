Projeto Florestinha completa 25 anos formando cidadãos responsáveis e comemora com grande ação social

Nesta quinta-feira, dia 23 de novembro o projeto Florestinha completa 25 anos e a festa será com atendimentos sociais e de Educação Ambiental – atividades que são a base do Projeto.

O tenente coronel Edmilson Queiroz, chefe da comunicação da Polícia Militar Ambiental explicou que o Florestinha comemora a data com um balanço positivo, atendendo mais de 120 mil crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, nestes 25 anos.

O sucesso da ação, que tem como fundamento a prevenção, já foi motivo de vários estudos, trabalhos de conclusão de curso e até livro.

Queiroz citou algumas das atividades desta grande comemoração de sábado, dia 25.

As atividades têm início às 8h e o Parque Estadual Matas do Segredo, fica na rua Josefina Mingarelli, s/nº, no Jardim Presidente.

