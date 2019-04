Projeto Florestinha atende crianças e jovens nas escolas e nos assentamentos

Campo Grande (MS) – As crianças e adolescentes do Projeto Florestinha da Capital concluíram, recentemente, o trabalho de Educação Ambiental para escolas da cidade e escolas indígenas do município de Coronel Sapucaia.

No município, foram atendidos 2.626 alunos das escolas urbanas e indígenas das aldeias Nhande Reko Arandu e Mboy Arandu, em parceria com a Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, conforme explicou o tenente Coronel Ednilson Queiroz, da PMA.

Queiroz ressalta que, além das crianças de escolas urbanas e indígenas, o Projeto quer focar na conscientização de crianças e jovens dos assentamentos, onde é bem comum encontrar irregularidades ambientais.

O Coronel ainda detalha o que deve ser feito para receber o atendimento dos Florestinhas.

As crianças e adolescentes do Projeto Florestinha de Campo Grande realizaram, durante o ano letivo de 2017, trabalhos de Educação Ambiental para 40.712 alunos de 102 escolas públicas e privadas em 16 municípios do Estado. Em 2018 foram atendidos 16.262 alunos, em 42 escolas de 14 municípios. Desde o ano de 2009, já foram 146.883 alunos atendidos em Campo Grande e no Interior pelo Projeto.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)