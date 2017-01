Projeto faz testagem gratuita para alertar sobre HIV no centro de São Paulo

O projeto Viva Melhor Sabendo Jovem promove no Largo do Arouche, centro da capital paulista, testes de HIV gratuitos para o público jovem, entre 15 e 24 anos, como alerta para o risco de infecção. O local foi escolhido por ser um tradicional ponto de encontro e convivência da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) paulistana.

A organização social Viração Educomunicação, responsável pelo projeto, atua em parceria com a prefeitura e, além dos testes, distribui preservativos e oferece acolhimento para os identificados como positivos.

“Foi um projeto que buscou dar uma resposta a esse aumento da incidência de HIV entre essa população”, disse o coordenador do projeto Túlio Bucchioni sobre o trabalho que foi iniciado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A ação é conduzida por jovens LGBTs, como forma de facilitar a aproximação com o público-alvo. “Você consegue ter mais efetividade em atingir a população chave quando as pessoas que estão atendendo fazem parte da população chave. Elas tem uma formação que foi o programa de DST-Aids da prefeitura que ofereceu”, acrescenta.

A expectativa é fazer 300 testes por fim de semana, marcando presença no Arouche das 18h às 22h de sexta-feira e sábado, até setembro. Segundo o Viva Melhor, com base em dados do Ministério da Saúde de 2015, em dez anos, o número de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos com HIV aumentou em 41%, no Brasil.

Entre os fatores que levaram ao crescimento da infecção nessa população, especialmente de homens gays, Bucchioni aponta para a falta de ações durante a vida escolar dos jovens. “O fato de você não ter no Brasil uma política pública de educação sexual nas escolas focadas no público LGBT [dificulta a prevenção]”, acrescenta.

Veja Também

Comentários