Projeto “Esperando por Você” expõe fotos de pets para adoção no Bosque dos Ipês

A campanha tem como objetivo sensibilizar a população para a importância da adoção de animais domésticos abandonados - Foto: Divulgação/Assessoria

Maria, Carlotinha, Scoot e mais quatorze cachorrinhos estão disponíveis para adoção, em busca de um grande amigo e um lar com muito carinho. Para conhecer mais sobre eles, neste sábado (6), às 14h inaugura a Exposição Fotográfica “Esperando por Você” no primeiro Shopping Pet Friendly de Mato Grosso do Sul, o Bosque dos Ipês. A exposição terá retratos super fofos, a história de cada pet, espaço para doação e como fazer para adotá-los.

A campanha tem como objetivo sensibilizar a população para a importância da adoção de animais domésticos abandonados. O projeto tem parceria com o estúdio Seu Pet na Foto e o apoio das ONG’s, Anjos de Quatro Patas, Fiel Amigo e Pedacinho do Céu.

Maria é um dos cachorros que estão para adoção na ONG Fiel Amigo. Ela foi abandonada no bairro José Abraão. Sem um lar e cuidados, ficou prenha e teve seus bebês na praça do bairro. Quando seus filhotes começaram a andar, por medo de serem atropelados, a Ong foi procurada. Seus bebês conseguiram um lar e agora, Maria está à espera de alguém que também possa dar um lar a ela. Está vermifugada, vacinada e castrada. Como a maioria dos animais abandonados, é medrosa, mas muito amorosa.

A ONG Fiel Amigo existe há mais de 20 anos. Hoje ela está personificada na imagem de Laura Garcia Brito, que começou como voluntária há 8 anos e hoje é presidente, funcionária, voluntária e promotora de eventos para angariar fundos para a Ong. Faz um ano e meio que a Fiel Amigo está sem funcionário e Laura cuida sozinha de mais de 100 animais entre cães e gatos, além de dar suporte para alguns lares temporários.

De acordo com o coordenador de marketing do Shopping Bosque dos Ipês, Diogo Salgado, o foco do projeto é fazer com que as pessoas se apaixonem pelos animais retratados e queiram adotar. “Além de estimular a adoção, queremos comover as pessoas para a questão do abandono, e que se não podem adotar, poderão ajudar as entidades de outras formas, como doando fundos, alimentos, produtos de limpeza, cobertores, jornais e muitos outros itens e produtos”, disse.

“Fotografamos 17 animais de 3 ONGs de Campo Grande. Um número simbólico, para chamar a atenção para a causa. Lembrando que é apenas uma pequena fração de uma população de centenas de animais e a primeira parte de um projeto que pretende ter várias edições. A pessoa que adotar um cãozinho que estiver na foto, terá uma surpresa”, disse a fotógrafa e uma das idealizadoras do projeto, Karine Matos.

Serviço:

"Esperando Por Você" - Exposição de fotos de animais para adoção

Data: 6 de abril

Horário: 14h

Local: 2º piso - Próximo a Praça de Alimentação